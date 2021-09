மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் வீடுகளுக்கான குப்பை வரி ரத்து ரங்கசாமி அறிவிப்பு + "||" + First Minister Rangasamy announced in the Assembly that the garbage tax for houses in Pondicherry will be abolished and the water tax will be reduced.

