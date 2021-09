மாநில செய்திகள்

விஜயகாந்துக்கு சிகிச்சை: பாஸ்போர்ட் திருப்பி கொடுக்கப்பட்டதால் பிரேமலதா துபாய் சென்றார் + "||" + Treatment for Vijaykanth: Premalatha went to Dubai as her passport was returned

விஜயகாந்துக்கு சிகிச்சை: பாஸ்போர்ட் திருப்பி கொடுக்கப்பட்டதால் பிரேமலதா துபாய் சென்றார்