மாநில செய்திகள்

தீ விபத்தால் சேதமடைந்த மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் நுழைவு வாயில் ஓராண்டுக்குள் சீரமைக்கப்படும் + "||" + The entrance gate of the Madurai Meenakshi Temple damaged by the fire will be repaired within a year

