மாநில செய்திகள்

பிளாஸ்டிக் தடையை இந்தியா முழுவதும் அமல்படுத்த வேண்டும் சட்டசபையில் அமைச்சர் மெய்யநாதன் பேச்சு + "||" + Minister Meyyanathan speaks in the Assembly that the plastic ban should be implemented across India

பிளாஸ்டிக் தடையை இந்தியா முழுவதும் அமல்படுத்த வேண்டும் சட்டசபையில் அமைச்சர் மெய்யநாதன் பேச்சு