மாநில செய்திகள்

நடுக்கடலில் காரைக்கால் மீனவர்கள் மீது தாக்குதல் + "||" + Sri Lankan fishermen attacked and chased away 9 Karaikal fishermen in the Mediterranean claiming they had crossed the border.

நடுக்கடலில் காரைக்கால் மீனவர்கள் மீது தாக்குதல்