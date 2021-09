மாநில செய்திகள்

கோவில் ஆபரணங்களை பாதுகாக்கும் முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு தொகுப்பூதியம் உயர்வு: அமைச்சர் சேகர்பாபு + "||" + Ex-servicemen who security in temples get Rs 5,000 increase: Minister Sekarbabu

