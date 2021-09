மாநில செய்திகள்

கொரோனா சூழலில் மத நிகழ்ச்சிகளுக்கு தடை விதித்தது மத்திய அரசு தான்: கி.வீரமணி + "||" + It is the Central Government that has banned religious activities in the Corona environment: K. Veeramani

கொரோனா சூழலில் மத நிகழ்ச்சிகளுக்கு தடை விதித்தது மத்திய அரசு தான்: கி.வீரமணி