மாநில செய்திகள்

9 மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்: அரசியல் கட்சிகளுடன் நாளை ஆலோசனை; மாநில தேர்தல் ஆணையம் ஏற்பாடு + "||" + 9 District Rural Local Elections; Consultation with political parties tomorrow; Organized by the State Election Commission

9 மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்: அரசியல் கட்சிகளுடன் நாளை ஆலோசனை; மாநில தேர்தல் ஆணையம் ஏற்பாடு