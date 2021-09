மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் 240 இடங்களில் சிலைகள் பிரதிஷ்டை + "||" + Dedication of idols at 240 places in Pondicherry

புதுச்சேரியில் 240 இடங்களில் சிலைகள் பிரதிஷ்டை