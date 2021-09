மாநில செய்திகள்

சாத்தான்குளம் தந்தை-மகன் கொலை வழக்கு: மேல்முறையீடு மீது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நாளை விசாரணை + "||" + Sathankulam father-son murder case: Inspector, sub-inspector appeal to be heard in Supreme Court tomorrow

சாத்தான்குளம் தந்தை-மகன் கொலை வழக்கு: மேல்முறையீடு மீது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நாளை விசாரணை