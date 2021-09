மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் தொடக்கப்பள்ளிகள் எப்போது திறக்கப்படும்? அமைச்சர் அன்பில்மகேஷ் பொய்யாமொழி பேட்டி + "||" + When will primary schools be opened in Tamil Nadu? Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi

தமிழகத்தில் தொடக்கப்பள்ளிகள் எப்போது திறக்கப்படும்? அமைச்சர் அன்பில்மகேஷ் பொய்யாமொழி பேட்டி