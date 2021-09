மாநில செய்திகள்

260 பயனாளிகளுக்கு வீட்டுமனைப்பட்டா ரங்கசாமி வழங்கினார். + "||" + First Minister Rangasamy handed over housing bonds to 260 beneficiaries living in package houses in Gandhi Nagar, Pondicherry.

