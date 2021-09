மாநில செய்திகள்

பணம் இரட்டிப்பு செய்து தருவதாக கூறி ரூ.2 கோடி மோசடி + "||" + Police have registered a case against six people, including a private company executive, for allegedly defrauding Rs 2 crore in a single year.

பணம் இரட்டிப்பு செய்து தருவதாக கூறி ரூ.2 கோடி மோசடி