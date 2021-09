மாநில செய்திகள்

வைப்புத்தொகை வட்டியை அதிகரிப்பது குறித்து பரிசீலிக்க மத்திய அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Consideration should be given to increasing deposit interest in the interest of senior citizens: Court orders to Centrrol Govt

வைப்புத்தொகை வட்டியை அதிகரிப்பது குறித்து பரிசீலிக்க மத்திய அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு