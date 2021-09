மாநில செய்திகள்

சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் அப்துல்கலாமுக்கு சிலை: தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Statue of Abdul Kalam at Anna University, Chennai - Government of Tamil Nadu Announcement

சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் அப்துல்கலாமுக்கு சிலை: தமிழக அரசு அறிவிப்பு