மாநில செய்திகள்

வரதட்சணை கேட்டு மனைவியை சித்ரவதை செய்த போலீஸ்காரர் + "||" + A case has been registered against a policeman who tortured his wife by asking for dowry.

