மாநில செய்திகள்

பிளஸ்1 மாணவர்கள் 3 பேருக்கு கொரோனா 5 நாட்கள் அரசு பள்ளிக்கூடம் மூடல் + "||" + Three Plus1 students in Karaiyambudur contracted corona infection. Following this, the government school will be closed for 5 days.

