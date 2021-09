மாநில செய்திகள்

பல்கலைக்கழகங்களின் நிதி நெருக்கடியைத் தமிழக அரசு தீர்க்க வேண்டும்: டாக்டர் ராமதாஸ் + "||" + To solve the financial crisis of universities; Dr. Ramadas' request to the Government of Tamil Nadu

பல்கலைக்கழகங்களின் நிதி நெருக்கடியைத் தமிழக அரசு தீர்க்க வேண்டும்: டாக்டர் ராமதாஸ்