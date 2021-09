மாநில செய்திகள்

மீனவர்களின் படகு மீது இந்திய கடலோர காவல்படை கப்பல் மோதியது + "||" + The Indian Coast Guard vessel collided with the fishermen's boat

மீனவர்களின் படகு மீது இந்திய கடலோர காவல்படை கப்பல் மோதியது