மாநில செய்திகள்

சபாநாயகர் குறித்த பேச்சு: துரைமுருகன் எதிர்ப்பால், வார்த்தையை திரும்ப பெற்ற அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. + "||" + Speaker's speech: The AIADMK MLA Thalavai Sundaram withdrew its word in protest of Durai murugan

சபாநாயகர் குறித்த பேச்சு: துரைமுருகன் எதிர்ப்பால், வார்த்தையை திரும்ப பெற்ற அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.