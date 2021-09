மாநில செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரான தீர்மானம் நிறைவேற்றம்: அதிமுக, பா.ஜ.க. வெளிநடப்பு! + "||" + Resolution against the Citizenship Amendment Act passed: AIADMK, BJP Walk out!

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரான தீர்மானம் நிறைவேற்றம்: அதிமுக, பா.ஜ.க. வெளிநடப்பு!