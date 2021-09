மாநில செய்திகள்

மொழிதான் நமக்கு அடையாளம்: ‘கல்வி, நிர்வாகத்தின் அனைத்து மட்டங்களிலும் தாய்மொழிக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது அவசியம்’ + "||" + Language is our identity: ‘It is important to emphasize the mother tongue at all levels of education and administration’

மொழிதான் நமக்கு அடையாளம்: ‘கல்வி, நிர்வாகத்தின் அனைத்து மட்டங்களிலும் தாய்மொழிக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது அவசியம்’