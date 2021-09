மாநில செய்திகள்

நீர்நிலைகளில் உள்ள அனைத்து ஆக்கிரமிப்புகளையும் அகற்ற வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Court orders removal of all encroachments on water bodies

நீர்நிலைகளில் உள்ள அனைத்து ஆக்கிரமிப்புகளையும் அகற்ற வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு