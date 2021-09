மாநில செய்திகள்

ஜல்லி கற்கள் ஏற்றி வந்த லாரி, கார் மீது கவிழ்ந்தது; பெண் டாக்டர் நசுங்கி பலி + "||" + The truck, which was loaded with gravel, overturned on the car; Female doctor crushed and killed

ஜல்லி கற்கள் ஏற்றி வந்த லாரி, கார் மீது கவிழ்ந்தது; பெண் டாக்டர் நசுங்கி பலி