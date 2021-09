மாநில செய்திகள்

அரசு ஊழியர்களுக்கு 2 மாதத்தில் பதவி உயர்வு ரங்கசாமி + "||" + First Minister Rangasamy has said that government employees who have been working in the Pondicherry government for many years will be given promotions in two months

