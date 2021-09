மாநில செய்திகள்

சட்டசபையில் நாளை ‘நீட்’ தேர்வுக்கு எதிரான தீர்மானம்: அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் + "||" + Resolution against 'NEET' selection in the Assembly tomorrow: Minister Ma Subramaniam

சட்டசபையில் நாளை ‘நீட்’ தேர்வுக்கு எதிரான தீர்மானம்: அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்