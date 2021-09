மாநில செய்திகள்

அரசு அலுவலக கட்டிடங்களில் சூரியஒளி மின்சக்தி அமைப்பு கட்டாய தேவை- வெங்கையா நாயுடு + "||" + Vice President Venkaiah Naidu said that solar power is a mandatory requirement in government office buildings

அரசு அலுவலக கட்டிடங்களில் சூரியஒளி மின்சக்தி அமைப்பு கட்டாய தேவை- வெங்கையா நாயுடு