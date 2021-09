மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில் தமிழக அரசு புதிய சாதனை ஒரே நாளில் 28½ லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி

The Tamil Nadu government has set a new record in the prevention of corona vaccination of 28 lakh people in a single day

