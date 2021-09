மாநில செய்திகள்

தென்மேற்கு பருவக்காற்று காரணமாக நீலகிரி, தேனி, திண்டுக்கல், கோவையில் 2 நாட்களுக்கு கனமழை + "||" + 2 days heavy rain in Nilgiris, Theni, Dindigul and Coimbatore due to southwest monsoon

