மாநில செய்திகள்

கூடுதல் விலைக்கு மதுபானங்கள் விற்கப்படுவதை தடுக்க அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளின் முன்பு விலைப்பட்டியல் + "||" + Invoice before all Tasmac stores to prevent liquor being sold at extra cost

கூடுதல் விலைக்கு மதுபானங்கள் விற்கப்படுவதை தடுக்க அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளின் முன்பு விலைப்பட்டியல்