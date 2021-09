மாநில செய்திகள்

பல்கலைக்கழகங்கள் ஆய்வுகளை மேம்படுத்த வேண்டும் துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு + "||" + Vice President Venkaiah Naidu urged universities to improve research in the field of renewable energy.

