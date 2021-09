மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் மருத்துவம், வேளாண் பல்கலைக்கழகங்கள் ரங்கசாமி + "||" + First Minister Rangasamy said that medical and agricultural universities are coming to Pondicherry soon.

