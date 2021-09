மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் விநாயகர் சிலை ஊர்வலம் + "||" + In Pondicherry the idols of Ganesha were taken in procession in vehicles and dissolved in the sea.

