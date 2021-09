மாநில செய்திகள்

தந்தை பெரியார் பிறந்த செப்டம்பர் 17-ந் தேதியை சமூகநீதி நாளாக அனுசரித்து உறுதிமொழி ஏற்க வேண்டும் - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Father Periyar's birthday should be observed on September 17 as Social Justice Day - Government of Tamil Nadu orders

