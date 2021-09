மாநில செய்திகள்

தமிழக முன்னாள் கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோஹித்துக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து + "||" + Edappadi Palanisamy congratulates Purohit by former Governor of Tamil Nadu Banwar

தமிழக முன்னாள் கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோஹித்துக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து