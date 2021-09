மாநில செய்திகள்

பிளஸ்-2 படித்த பள்ளியிலேயே இணையதளம் மூலம் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யலாம் + "||" + You can register at the employment office through the website at the school where you studied Plus-2

