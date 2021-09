மாநில செய்திகள்

அரசு பள்ளியில் 6 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை படித்தவர்களுக்கே 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீடு - அமைச்சர் பொன்முடி + "||" + 7.5 percent reservation for those who have studied from 6th to 12th class in government schools - Minister Ponmudi

அரசு பள்ளியில் 6 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை படித்தவர்களுக்கே 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீடு - அமைச்சர் பொன்முடி