மாநில செய்திகள்

அரசு சலுகைகளை பெற தடுப்பூசி கட்டாயம் கவர்னர் தமிழிசை + "||" + Governor Tamizhai Saundarajan said the corona vaccine would be made available to all by October 2 and would be mandatory to avail government benefits.

அரசு சலுகைகளை பெற தடுப்பூசி கட்டாயம் கவர்னர் தமிழிசை