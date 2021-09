மாநில செய்திகள்

தேர்தல் மன்னன் பத்மராஜன் வேட்புமனு தாக்கல் + "||" + New Delhi Upper House MP To vacant space Election king Padmarajan came to Puthuvai and filed his candidature to contest independently

தேர்தல் மன்னன் பத்மராஜன் வேட்புமனு தாக்கல்