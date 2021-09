மாநில செய்திகள்

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்: சனிக்கிழமையும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யலாம் - தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி + "||" + Rural Local Government Election: The Tamil Nadu Election Commission has given permission to file nominations on Saturday as well

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்: சனிக்கிழமையும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யலாம் - தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி