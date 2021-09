மாநில செய்திகள்

நிரந்தர ஊழியர்களுக்கு வழங்குவது போல தற்காலிக ஊழியர்களுக்கும் 365 நாட்கள் மகப்பேறு விடுப்பு + "||" + 365 days maternity leave for temporary employees as for permanent employees

