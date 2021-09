மாநில செய்திகள்

‘நீட்’ தேர்வு உயிரிழப்புகளுக்கு யார் காரணம்? அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பதில் + "||" + Who is to blame for the ‘Need’ choice casualties? Minister Ma Subramaniam's reply

‘நீட்’ தேர்வு உயிரிழப்புகளுக்கு யார் காரணம்? அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பதில்