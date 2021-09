மாநில செய்திகள்

திருச்செந்தூர், சமயபுரம், திருத்தணி 3 கோவில்களில் நாள் முழுக்க அன்னதானம் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + MK Stalin started the day's almsgiving at 3 temples in Thiruchendur, Samayapuram and Thiruthani

திருச்செந்தூர், சமயபுரம், திருத்தணி 3 கோவில்களில் நாள் முழுக்க அன்னதானம் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்