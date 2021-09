மாநில செய்திகள்

மேலவை எம்.பி. தேர்தலில் பா.ஜ.க. போட்டிஎன்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சிக்கு நெருக்கடி + "||" + Parliamentary Upper House MP BJP wins elections It was decided at the meeting of the MLAs that it would contest. This has created a crisis for the NR Congress party.

மேலவை எம்.பி. தேர்தலில் பா.ஜ.க. போட்டிஎன்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சிக்கு நெருக்கடி