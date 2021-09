மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் கொரோனா பாதிப்பு 100-க்கு கீழ் குறைந்தது + "||" + A corona infection test was conducted in Puduvai. 86 of them were confirmed infected.

