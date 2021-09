மாநில செய்திகள்

மழைநீரில் கார் சிக்கி பெண் டாக்டர் சாவு: ரெயில்வே மேம்பாலம் அமைத்து தரக்கோரி கிராமமக்கள் சாலை மறியல் - போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Female doctor killed after car crashes in rainwater: Villagers block the road demanding construction of a railway flyover - Traffic damage

