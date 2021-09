மாநில செய்திகள்

புதுவை உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு 1,629 வாக்குச்சாவடிகள்மாநில தேர்தல் ஆணையர் தகவல் + "||" + The state election commissioner has said that 1,629 polling booths will be set up in Puducherry for the local body elections.

புதுவை உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு 1,629 வாக்குச்சாவடிகள்மாநில தேர்தல் ஆணையர் தகவல்