மாநில செய்திகள்

பாண்டி மெரினாவில் வாகனங்களுக்கு கட்டணம் வசூல் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி + "||" + The public is shocked that vehicles are being charged at the Pandi Marina.

பாண்டி மெரினாவில் வாகனங்களுக்கு கட்டணம் வசூல் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி