மாநில செய்திகள்

சிவில் நீதிபதிகள் தேர்வு: பார் கவுன்சில்-மனிதநேய மையம் நடத்திய பயிற்சியால் 36 வக்கீல்கள் தேர்வு - சைதை துரைசாமி, பி.எஸ்.அமல்ராஜ் வாழ்த்து + "||" + Selection of Civil Judges: 36 Lawyers Selected by Training conducted by Bar Council-Humanitarian Center - Saitha Duraisamy, BS Amalraj Greetings

சிவில் நீதிபதிகள் தேர்வு: பார் கவுன்சில்-மனிதநேய மையம் நடத்திய பயிற்சியால் 36 வக்கீல்கள் தேர்வு - சைதை துரைசாமி, பி.எஸ்.அமல்ராஜ் வாழ்த்து