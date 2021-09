மாநில செய்திகள்

வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு மட்டும் பொட்டலம் அன்னதான திட்டத்தில் மாற்றம் அமைச்சர் சேகர்பாபு அறிவிப்பு + "||" + Friday, Saturday and Sunday only Minister Sekarbabu announced the change in the package donation scheme

வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு மட்டும் பொட்டலம் அன்னதான திட்டத்தில் மாற்றம் அமைச்சர் சேகர்பாபு அறிவிப்பு